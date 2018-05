Messi se prononce sur l’avenir de Neymar… ce serait terrible

Interrogé par la télé argentine, Lionel Messi a reconnu qu'il n'avait pas du tout envie de voir son ancien coéquipier Neymar quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid.



Le PSG n'a pas l'intention de le lâcher, mais la rumeur madrilène continue de bruisser autour de Neymar. Ce qui n'est visiblement pas du goût de Lionel Messi.



Interrogé par la chaîne de télé argentine TyC Sports, le Barcelonais s'est montré très tranché par rapport à une éventuelle signature de son ancien coéquipier au Real Madrid.



"Un coup dur pour nous tous"



"Ce serait terrible, a lâché Messi. Terrible par rapport à tout ce qu'il représente à Barcelone. Même s'il est parti comme ça, il a gagné des titres majeurs ici. Ce serait un coup dur pour nous tous. Et ça rendrait le Real plus fort qu'il ne l'est déjà."



"Il sait déjà ce que j'en pense, je lui ai déjà dit", a ajouté Messi en riant. Probable que les dirigeants parisiens pensent à peu près comme lui.











Rmc