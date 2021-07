Mesures pour contrer la 3ième vague : « Tout sauf le confinement … », plaide le journaliste Mouhamadou Dia Journaliste-écrivain et philosophe, Mouhamadou Dia, plaide pour des moyens autres que le confinement pour freiner la troisième Covid-19 avec son nouveau variant Delta qui fait son lot de nouveaux cas et de décès. Il était l’un des invités de Lr du temps de emedia de, ce dimanche, 18 juillet,

"Nous sommes dans une économie informelle, le confinement n’est pas une solution mais le port du masque est possible, et les hommes politiques dans les régions et ailleurs doivent trouver des budgets afin de donner des masques aux populations.



Poursuivant, il indique "qu’il n’y a pas d’autre solution que la vaccination. C’est ce que disent tous les spécialistes dans le monde entier."

Un peu avant lui, second invité de Lr du temps de emedia de, ce dimanche, 18 juillet, sur iRadio, le Directeur de compte – banque nationale de Canada, Balla Moussa Fofana, pointe, au-delà d’un "problème de communication", un "problème de leadership".



Ce dont il s’agit, argumente-il, c’est des gens qui font exactement le contraire de ce qu’ils disent, tout simplement :

« C’est le leadership positif, le fait de dire aux gens, il ne faut pas vous rassembler, moi je n’organise pas le 23 juin, n’organisez pas. Si vous le faites, les autres ne le feront pas. On n’est pas président de la République pour rien. On est une Institution. On doit impulser des dynamiques de bons comportements ».



« Mais si celui qui voit le variant Delta en train de décimer l’Inde, c’est lui-même qui organise des tournées à l’intérieur du pays. Ce sont ses ministres, ses Dg, qui organisent des convoyages. Facebook est inondé de photos, d’affiches, monsieur tel, directeur de telle Agence, convoie des bus. Donc, c’est eux qui vont prendre les virus et les amener à l’intérieur du pays. », a-t-il ajouté.



