Météo: Dakar et ses environs risquent d’être inondés dans les prochaines 24 heures Depuis hier, Dakar et ses environs sont envahis par les eaux de pluies. Même si elles sont moins fortes, la météo annonce qu’elles risquent de créer quelques désagréments dans les prochaines 24 heures. Ainsi, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) interpelle les pécheurs qui seront en mer.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Septembre 2018 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Le vendredi 7 septembre 2018, de fortes pluies se sont abattues sur la partie sud-ouest du territoire. Selon l’Anacim, la photo satellite du jour montre que ce système qui est en train de s’évacuer en mer sous forme de circulation cyclonique, entraîne une instabilité. « Cette humidité et cette présence de nuages pluviométriques qui germent en mer sur la partie Sud-ouest du territoire, pouvant intéresser la moitié sud du pays, expliqueraient que le ciel ait ouvert soudainement ses vannes sur l’ensemble du pays », rapportent les services de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).



Elle précise que de fortes pluies, accompagnées de vents violents risquent de s’abattre sur Dakar et ses environs dans les prochaine 24 heures. Aussi, avertit-elle, les pécheurs et marins pécheurs de la présence de vents forts de secteur nord-ouest à sud-ouest sur la Casamance, la Petite Cote et Dakar, du vendredi à 21H au Samedi à 21H et une houle dangereuse de 2,5m de secteur sud-ouest, du vendredi à 18 heures au samedi à 21 heures.



Et la capitale Sénégalaise risque d’être engloutie sous les eaux dans les prochaines 24 heures. En effet, il faut s’attendre à des pluies torrentielles, ce week-end, sur l’ensemble du territoire national, avec une instabilité toujours sur la Petite Cote. « Les tendances orageuses sur le littoral se sentiront du vendredi au samedi et la situation sera identique sur Dakar et la Petite Côte (Dakar, Mbour et Ziguinchor), de même que Kaolack et sur l’axe Kolda-Kédougou. Sur la moitié nord, il faut s’attendre à des pluies faibles, voire modérées.



L’Obs

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook