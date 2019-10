Météo: Pluies et orages sur l'ensemble du pays dans les prochaines heures

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 21:00

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit un temps instable sur la quasi-totalité du pays sur fond d’activités pluvio-orageuses au cours des 72 heures.





Au cours des prochaines 72 heures, l’instabilité restera marquée sur la quasi-totalité du territoire avec des activités pluvio-orageuses qui seront notées sur les localités sud, centre et nord-est pour les 24 heures à l’exception de la partie nord, indique le bulletin de prévision de la structure.





Le ciel sur la partie nord du pays sera éclairci à passagèrement nuageux au cours du week-end, alors que la chaleur humide restera de mise sur le pays, particulièrement à l’Est où des températures maximales de 40 °C seront enregistrées, rapporte le document transmis à l’APS.

