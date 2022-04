Météorologie: Une forte chaleur annoncée à l’intérieur du pays pour les prochaines 24h.

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce une forte chaleur à l’intérieur du pays pour les prochaines 24h. L’Anacim prévoit un temps chaud ‘’marqué’’ sur l’ensemble du territoire national, en particulier dans les régions de l’intérieur. «Un temps chaud va persister dans les régions de l’intérieur du Sénégal au cours des prochaines vingt-quatre heures, période durant laquelle le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 40 °C», indique l’Anacim.



« Par contre, sur le littoral nord, le temps sera relativement clément avec des maximas qui varieront entre 24 à 27 °C », note-t-elle dans une prévision à courte échéance. Dans le même temps, mentionne Rewmi, « la fraîcheur nocturne et matinale persistera sur les régions côtières avec des minimas qui ne dépasseront pas 21 °C ». L’Anacim note par ailleurs que le ciel restera « ensoleillé sur l’axe Dakar/Saint-Louis et dégagé sur le reste du pays ». Les prévisionnistes tablent sur des visibilités généralement bonnes et des vents dominants, qui auront une intensité faible, voire modérée.