Meurtre à Pikine "Sips": Ndioba Seck a reçu 64 coups de couteau

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 07:56 | | 0 commentaire(s)|

Ndioba Seck, 27 ans, a été retrouvée morte à Pikine Guinaw Rails, à proximité de l’arrêt Sips. La victime n’a pas été égorgée, encore moins violée. A en croire nos confrères de "L’Observateur", Ndioba est morte après avoir reçu 64 coups de couteau.



Le crime n’avait pas aussi pour mobile le vol. En sus du portable de la victime retrouvé sur les lieux, un billet de 10.000 FCfa y a été découvert. La thèse du viol est également écartée, les habits de la victime, notamment le jean et le body qui lui couvrait le buste, sont restés intacts. La dépouille a été retrouvée coincée entre une gargote et un kiosque de vente de tickets de la Lonase.

