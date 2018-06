Meurtre d’Assane Diallo en Italie : Le Sénégal condamne et exige l’ouverture d’une enquête impartiale

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juin 2018 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|



Le Gouvernement du Sénégal dit avoir appris, avec «consternation », le meurtre de son compatriote Assane Diallo à Via delle Querce à Corsico, en Italie, dans la province de Milan. A travers un communiqué, dont copie nous parvenues, il «condamne vigoureusement cet acte, malgré l’arrestation du présumé meurtrier et demande aux Autorités italiennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des Sénégalais sur son territoire ».

« Exprimant sa compassion à l’endroit de la famille éplorée, poursuit le texte, le Gouvernement du Sénégal présente ses profondes condoléances et demande qu’une enquête impartiale soit ouverte pour déterminer les causes et circonstances de la mort de notre compatriote ».

« Une mission est envoyée en Italie et la dépouille sera prochainement rapatriée au Sénégal, en relation avec la famille et notre représentation diplomatique », ajoute le document.



