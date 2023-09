Meurtre de 2 policiers gambiens, le suspect arrêté en Casamance

Deux membres de la police gambienne relevant de l’unité d’intervention, communément connue sous le nom de « P.I.U. », ont été abattus. Le troisième officier qui a survécu à l’attaque est dans un état critique mais stable.



Selon Rewmi, le suspect qui a abattu deux policiers la nuit dernière et en a laissé un dans un état critique a été arrêté ce mercredi à Jululung, Casamance, a indiqué le « réseau Fatu » un site d’information africain axé sur les questions gambiennes et ouest-africaines.



Pour le moment, aucune raison n’a été avancée quant aux motifs de cette attaque qui a pu causer le meurtre des deux officiers du P.I.U.



Il s’agit de la première photo du meurtrier présumé de deux policiers gambiens lors de son arrestation à Jululung. La Gambie et le Sénégal s’efforcent de l’extrader dans les plus brefs délais.



Il faut rappeler que le président Gambien Adama Barrow qui, après avoir qualifié l’attaque d’« acte de terreur » destiné à intimider la police et le gouvernement, a annoncé une prime de 1 million de dollars sur la tête du tireur présumé, assassin de deux policiers.