Meurtre de Bassirou Faye : Sidy Mouhamed Boughaleb devant la Chambre criminelle de Dakar, ce mardi Le présumé meurtrier de l’étudiant Bassirou Faye, Sidy Mouhamed Boughaleb, sera devant la Chambre criminelle d’appel de Dakar, ce mardi.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire a été renvoyée le mois d’avril dernier par la même Chambre, sur la demande de la défense qui voulait la comparution de tous les témoins.



Pour rappel, en première instance, Sidy Mohamed Boughaleb avait été condamné à une peine de 20 ans de travaux forcés, plus une amende ferme de 50 millions de francs Cfa.



Il est accusé du meurtre de l’étudiant Bassirou Faye, lors d’affrontement entre policiers et étudiants à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, en 2014.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos