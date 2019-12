Meurtre de Fatoumata Makhtar Ndiaye: Samba Sow jugé le 7 janvier 2020

L’Observateur informe que les proches de la défunte, ainsi que le présumé meurtrier qui se trouve être son chauffeur Samba Sow, ont bel et bien reçu leurs convocations depuis avant hier lundi 16 décembre.Toutes les personnes entendues par la Police à l’enquête préliminaire ont aussi été convoquées.



Pour rappel, Samba Sow a été inculpé pour assassinat, tentative de d’assassinat, vol avec effraction, escalade et usage d’arme et violence.