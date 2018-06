Meurtre de Mamadou Amath Dème au Brésil : le Gouvernement demande l’ouverture d’une enquête impartiale

Le Gouvernement du Sénégal a appris, avec consternation, le meurtre de notre compatriote Mamadou Amath DEME au Brésil, dans la ville de CAMAMU.



Le Gouvernement condamne vigoureusement ce meurtre. L’Ambassadeur du Sénégal à Brasilia a été immédiatement instruit de demander l’ouverture d’une enquête impartiale pour déterminer les causes et circonstances du décès de notre compatriote et d’apporter toute l’assistance nécessaire pour le rapatriement du corps.



En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement présente ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté sénégalaise établie au Brésil.



La victime, Mamadou Amath Dème, a été tué dans un braquage. Il a reçu plusieurs balles après qu’il a refusé de vider ses poches comme le lui demandaient ses bourreaux. Ces derniers l’ont intercepté alors qu’il rentrait du travail en compagnie de quatre autres personnes. Ces derniers, pour avoir accepté d’être dépouillés, n’ont pas été inquiétés.