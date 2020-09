Meurtre de Mbaye Wade en Belgique: Les Sénégalais de la Diaspora condamnent l'acte

La Fédération des Sénégalais de la Diaspora (FDS) condamne le meurtre du Sénégalais Mbaye Wade, tué à Liège, en Belgique, de plusieurs coups de couteau. Dans un communiqué parvenu hier à «L’As», la FDS trouve que ce crime odieux vient rallonger la liste déjà trop longue de Sénégalais de l’extérieur qui meurent assassinés.



C’est pourquoi, elle exige l’arrestation du coupable et souhaite que toute la lumière soit faite au cours de l’enquête, pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. La Fédération des Sénégalais de la Diaspora interpelle aussi les autorités sénégalaises de Belgique, pour un strict suivi de cette affaire et appelle l’ensemble de nos compatriotes à plus de vigilance et d’unité. Elle s’incline également devant la mémoire de feu Mbaye Wade et présente ses condoléances les plus attristées à la communauté sénégalaise de Liège.

