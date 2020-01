Meurtre de Ndiaya Guèye : Les présumés coupables déférés

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 19:13

Les cinq individus interpellés sur le meurtre de la petite fille de 2 ans et 4 mois ont été déférés au parquet du tribunal de grande instance de Mbour, informe Sud Fm.



La police de Diamaguène vient ainsi de mettre les présumés meurtriers de Ndiaya Guèye à la disposition du procureur. Ils sont poursuivis pour meurtre et détention de chanvre indien.



A noter que les résultats de l'autopsie ont révélé qu’elle a subi des sévices sexuels. Toutefois, aucun organe ne manque sur le corps de la fillette.

