Meurtre de Théo dans un centre commercial en France: Ousmane Diallo mis en examen

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021

Ousmane Diallo, un Sénégalais âgé de 62 ans, a été mis en examen hier pour assassinat et tentative d’assassinat, deux jours après avoir tué à l’arme blanche, Théo (photo), un jeune vendeur d’une boutique de téléphonie et gravement blessé un autre dans un centre commercial de Claye-Souilly (Seine-et-Marne).



D'aprés "Libération" online, une information judiciaire a été ouverte pour ces deux chefs, ainsi que pour tentative de meurtre sur les clients du centre commercial qui ont permis son arrestation, et qui ont porté plainte, a annoncé dans un communiqué Laureline Peyrefitte, la procureure de Meaux. Lors de sa garde-à-vue, le meurtrier présumé n’a exprimé aucun regret, selon la même source.

