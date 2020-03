Meurtre de Yankhoba Diagoura à la Médina: la police arrête 4 personnes Quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre du meurtre de l'agent de nettoiement Yankhoba Diagouraga, tué lors d'une agression à la Médina, rue 30 angle 31. "L’Observateur" révèle, en effet, que El H. Bâ et Cheikh Diouf, les premiers arrêtés à la Rue "sans loi" de la Gueule Tapée et à la Rue 41 de la Médina, ont balancé les noms de Cheikh Bâ, domicilié à Nord Foire, d'un certain nommé N. et du cerveau du gang, Cheikh Thiam, résidant à Yoff, qui aurait poignardé et achevé le défunt. L’enquête suit son cours.

