Meurtre de l’Américain Mouhamed Cissé : Un deuxième suspect arrêté à Dangara

L’enquête sur le meurtre du jeune Américain Mouhamed Cissé, tué à Fass Kahone, à Kaolack, commence à livrer ses premiers secrets. Selon le journal «Kritik», un autre suspect du nom de Dialigué a été arrêté à Dangara, à 17 km de Kaolack, le mercredi 26 février.



Pour le moment, renseigne le journal «aucun aveu de sa part, mais les résultats de l’enquête ressortent qu’il n’a eu aucun alibi pour le jour du meurtre et son téléphone était éteint. Tout ce qu’il a donné comme justification s’est révélé faux. Suite à une dénonciation des Renseignements généraux, la Section de recherche de Kaolack l’a mis sous surveillance. Ce qui a conduit à son arrestation».



Le journal d’ajouter que «le prévenu a été présenté ce lundi 2 mars au juge d’instruction. Et il croupit actuellement à la maison d’arrêt et de correction de Kaolack».

