Meurtre du Sénégalais Sidy Seck: 2 suspects dont une femme arrêtés Sidy Seck, âgé de 33 ans, a été mortellement poignardé par un alcoolique. Les faits se sont déroulés à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), le 5 octobre vers 22 heures, dans la cage d’escalier au deuxième étage d’un immeuble situé au 5, rue Lamartine. Il a été poignardée à trois reprises, notamment au niveau de la carotide et de la clavicule, par un individu qui a ensuite pris la fuite, rapportent plusieurs médias locaux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Selon Le parisien.fr, un suspect a été interpellé par la Brigade anti-criminalité (BAC). Il s’agit d’un homme, âgé de 38 ans, qui s’était caché derrière une voiture, les mains ensanglantées. « Fortement alcoolisé » selon le parquet, le suspect a été placé en garde-à-vue, mais il n’a pas encore pu être entendu.



Une femme, qui se trouvait à proximité de la scène de crime, a également été placée en garde-à-vue. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire, ajoute Leparisien.



Originaire de l’unité 19 des Parcelles Assainies à Dakar, Sidy Seck était établi en France depuis plusieurs années. Dans une note parvenue à la presse, la sœur de la victime, Soukèye Seck Mbengue, lance un appel solennel aux autorités sénégalaises, aux bonnes volontés et à tous ceux qui peuvent aider pour le rapatriement du corps dans les meilleurs délais…



« Sidy ne méritait pas de mourir ainsi, mais c’est arrivé. On n’y peut rien. Il mérite, cependant dignement d’être enterré auprès de sa famille », confie Soukèye Seck Mbengue.







