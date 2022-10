Meurtre du muezzin de Diéyène: Les mis en cause risquent la perpétuité

Les douze personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’assassinat de Bassirou Faye, le muezzin de Diéyène tué le mardi 4 octobre 2022, ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt lundi. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, destruction d’un bien appartenant à autrui, coups et blessures volontaires et assassinat avec actes de barbarie, informe "leSoleil".



Les mis en cause, dont l’imam du village, Mor Mbaye, risquent la prison à perpétuité. Il est accusé d’avoir planifié, coordonné et participé à l’assassinat de la victime.