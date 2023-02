Mia Guissé, inconsolable : « J'étais traumatisée quand j’ai perdu mon fils. Je ne pouvais pas entendre les… »

Le décès de son fils. C’est un épisode que Mia Guissé n’aime pas évoquer. Mais, dans l’émission «Confidence» de Senepeople, la chanteuse a levé le voile sur cet épisode douloureux de sa vie.



« Mon premier single en duo, j’étais enceinte de 6 mois. Malheureusement, j’ai perdu mon fils. À chaque fois que je regarde le morceau "Yaye", j’ai la nostalgie. J’étais traumatisée et je ne pouvais pas entendre les pleurs de bébés », dit-elle en pleurs, raconte iGFM.



Elle poursuit : « J’étais dans une situation où je n’avais plus le contacts de mes parents. Ils m’avaient bloqué. Je les appelle, mais, ils ne décrochaient pas mes appels et j’étais fautive parce que je ne voulais pas les écouter », raconte-t-elle.