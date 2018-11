Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Michael Jackson: voici pourquoi il était addict à la chirurgie esthétique Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 17:41 | | 0 commentaire(s)| 2019 marquera - déjà - les 10 ans de la disparition de Michael Jackson. La star aura passé quatre décennies exposée aux yeux du grand public. Du visage poupin des Jackson Five dans les 70’s, jusqu’au port du masque pour cacher ses traits les dernières années de sa vie, comment Michael Jackson a-t-il pu se métamorphoser à l’extrême, à mesure qu’il atteignait les sommets ?





1979. Michael Jackson tombe en plein tournage du clip « Off the wall ». Un événement qui le pousse à subir une rhinoplastie car il affirme s’être cassé le nez. Une version contredite plus tard par sa sœur, La Toya Jackson de deux ans son aînée.Elle confie que Michael Jackson était complexé par son nez et répétait : « Il est trop gros, je veux le faire refaire, qu’est-ce que tu en penses ? », ainsi que le rapportent nos confrères du Daily Mail . La Toya Jackson, dont il est proche, a une influence sur lui. C’est surtout « la première de la famille à faire appel à la chirurgie esthétique pour affiner certains traits de son visage », comme le soulignent nos confrères de Gala . Michael Jackson suit alors les pas de sa grande sœur. A partir du moment où il succombe au chant des sirènes de la chirurgie esthétique, sa relation au bistouri devient maladive.En 2003, Pamela Lipkin, spécialiste en rhinoplastie , analyse sur photos, l’apparence de Michael Jackson pour ABC News et conclue : « Accro à la chirurgie esthétique ne veut pas dire que vous avez 10 ou 12 opérations de chirurgie esthétique . Cela signifie que quelle que soit l’opération que vous subissez vous n’êtes toujours pas satisfait de ce à quoi vous ressemblez. Il était obnubilé par son nez. Son nez était devenu une obsession. »Son apparence s’est littéralement métamorphosée au fil des années jusqu’à totalement gommer ses traits naturels. Une obsession qui résulterait de son père, Joseph Jackson, décédé le 27 juin dernier. Violent et sans indulgence, le chef de famille place la barre très haut, quitte à infliger des maltraitances physiques et psychologiques à ses enfants. Terrifié par son père, le jeune Michael Jackson subit également ses insultes. Joseph Jackson le traite de « gros nez ». Un nom qui affecte le roi de la pop tout au long de sa vie.En 2003, dans le documentaire réalisé par Martin Bashir « Living with Michael Jackson » le King of Pop affirme : « Je n’ai jamais fait de chirurgie esthétique sur mon visage ». Devant l’air dubitatif et l’insistance de son interlocuteur il finit par avouer à demi-mot : « J’ai juste fait refaire mon nez, dans le but de mieux respirer et pour atteindre des notes plus hautes ». « Deux, de ce que je me rappelle, j’ai fait deux opérations. Seulement deux ».Mais Michael Jackson avait une fascination pour l’image et aimait jouer avec son identité. Certains voient dans « Man in the Mirror » une métaphore de cet être qui se reflète et qu’il aimerait incarner quand d’autres lisent dans « Black or white » un message lié au blanchiment de sa peau.Margo Jefferson, auteure de « On Michael Jackson » paru en 2006, disait dans une interview donnée à la journaliste de ABC News Cynthia McFadden : « Je pense qu’il était obsédé par l’envie de rester éternel. Comme s’il voulait ressembler à un être dans un royaume de la gloire au-delà de la vie et de la mort ».Une recherche d’éternité que Michael Jackson, éternel insatisfait physique, aura indéniablement atteinte avec son œuvre.



