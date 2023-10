Microfinance dans l’Uemoa : Les dépôts collectés ont connu un accroissement de 44,2 milliards FCfa au 2ème trimestre 2023

Selon la Bceao qui donne l’information, les institutions de microfinance de l'Union desservent 17.772.024 clients à travers un réseau de 4.544 points de service répartis dans les États membres de l'Union. Une année plus tôt, le nombre de bénéficiaires était de 16.658.585 clients pour 4.484 points de service. A l'examen des indicateurs d'intermédiation financière, la Bceao informe que la dynamique de croissance des activités des Sfd s'est poursuivie en matière d’ouverture de comptes, de collecte de dépôts et d’octroi de crédits à la clientèle.



«En effet, l’encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance a connu un accroissement de 44,2 milliards FCFA (soit +2,1%) par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 2.182,8 milliards FCFA. Il était estimé à 1.940,6 milliards FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 12,5% en glissement annuel. La progression trimestrielle est observée en Côte d’Ivoire (+24,2 milliards FCFA, soit +4,6%), au Burkina (+12,1 milliards FCFA, +3,1%), au Togo (+10,7 milliards FCFA, +3,0%), au Bénin (+4,5 milliards FCFA, +2,4%), au Mali (+675,7 millions FCFA, +0,4%), au Niger (+128,6 millions FCFA, soit +0,4%) et en Guinée-Bissau (+93,4 mille FCFA, +0,1%). Cependant, une baisse a été notée au Sénégal (-8,1 milliards FCFA, -1,6%) », révèle la Bceao.



Adou Faye





A fin juin 2023, le nombre de Systèmes financiers décentralisés (Sfd) dans l'Umoa s'établit à 524 après 530 au trimestre précédent.