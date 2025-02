Migrants Sénégalais bloqués au Niger : 33 Sénégalais attendus à Dakar ce jour …

L’ ONG Action pour les droits de l’homme de l’amitié (ADHA), avait récemment exprimé sa plus vive inquiétude face à la situation dramatique de 81 citoyens sénégalais expulsés d’Algérie et actuellement bloqués dans des camps de l’OIM au Niger.



Dans une note d’information accompagnée de deux courtes vidéos, ADHA indique que 33 Sénégalais sont en route depuis 5h30 ce matin, à bord du vol Niamey-AIBD.



« Al Hamdoulilah ! Cependant, 48 migrants restent encore bloqués au Niger », alerte cependant l’ONG.



Car coffrés dans une précarité notoire dans des zones désertiques à proximité des frontières algériennes, ces compatriotes sont confrontées à des conditions extrêmes et inhumaines, toujours en quête de rapatriement et de réhabilitation dans leur pays d’origine.



Le combat pour leur retour continue ! Martèle l’ONG ADHA