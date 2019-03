Migrants clandestins arrêtés à Dionewar : Les deux passeurs écroués

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2019

Les deux passeurs des 87 candidats à l’émigration, interpellés, lundi dernier sur l’île de Dionewar par les éléments de la brigade de gendarmerie de Fimela ont passé leur premier nuit hier à la Maison d’arrêt et de Correction de Fatick.



Ainsi donc, les Ghanéens Joseph Akwa et Koffi Mensah, accusés de trafic de personnes, ont été placés sous mandat de dépôt et écroués après qu’ils ont été déférés au parquet du Tribunal de Grande instance de Fatick. Une source proche du dossier a confié au "Quotidien" que le juge d’instruction a été saisi pour l’ouverture d’une information judiciaire. Ce, en vue de se faire une idée sur les ramifications de cette affaire.

