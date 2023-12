Migrants en provenance d’Afrique en 2023 : 9 000 Sénégalais arrêtés du 1er octobre au 9 décembre Selon les données des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, les Sénégalais ont été à l’origine de plus de 9 000 arrestations à Tucson, dans l’Etat d’Arizona, du 1er octobre au 9 décembre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

D’après le site nypost.com, repris par Bes Bi, les arrestations de migrants en provenance de pays comme le Sénégal, la Mauritanie, la Chine et l’Inde entrant via le Mexique ont grimpé à 214 000 au cours de l’exercice 2023.



Ce chiffre représente le triple du nombre de «rencontres» de migrants en provenance d’Asie et d’Afrique au cours de l’exercice 2022, qui était de 70 000, selon les statistiques.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook