Migration vers l’Europe: Une pirogue avec à son bord 140 personnes, interceptée vendredi en Mauritanie

Les gardes-côtes mauritaniens ont intercepté ce vendredi, une nouvelle embarcation de fortune qui transportait 140 migrants clandestins en route vers l’Europe. La pirogue a été arrêtée près de la localité de Nouamghar, à 400 kilomètres de Nouadhibou (Nord- Ouest, rapportent plusieurs médias maritainiens, dont ami.mr et alakhbar.info.



Elle aurait quitté la Gambie et avait pour destination l’Espagne. Les personnes a bord ont été arrêtées et placées en détentions, en attendant leur expulsion du pays. Ces arrestations interviennent après la mort de 64 migrants clandestins suite au naufrage de leur pirogue mercredi sur les côtes mauritaniennes. Ils étaient en provenance de la Gambie et tentaient de rejoindre l'Espagne.



