Mike Pompeo à Dakar: le Secrétaire d'Etat américain va évoquer l’économie et la sécurité

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 13:04 | | 3 commentaire(s)|

Le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo entame à partir du samedi 15 février 2020, une visite dans trois pays d’Afrique subsaharienne. Il s’agit du Sénégal, de l’Angola et de l’Ethiopie.



Attendu à Dakar, les 15 et 16 février 2019, le chef du département américain des Affaires étrangères évoquera avec le Président Macky Sall, un renforcement des relations "déjà fortes" entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie. « Le Sénégal est un partenaire de sécurité extrêmement fort pour les Etats-Unis. En particulier, en raison des très graves problèmes de stabilité, de terrorisme et de conflits qui se posent dans cette région, ce pays est un rempart absolu », a, à cet effet, déclaré un haut responsable du département d'Etat américain cité par la VOA.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos