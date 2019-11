Mikel Obi révèle le "joueur le plus paresseux" avec qui il a évolué à Chelsea L’ancien footballeur international et ex capitaine des Super Eagles du Nigeria , Mikel Obi a révélé le «joueur le plus paresseux» avec lequel il s’est entraîné au cours de ses 11 saisons passées à Chelsea.





Dans une interview accordée à beIN Sports, l’ancien milieu de terrain de Chelsea a désigné Eden Hazard, son ancien coéquipier



“Le joueur le plus paresseux avec qui j’ai joué est Eden Hazard”, a déclaré le Nigérian. “Hazard a un talent incroyable, peut-être pas aussi bon que Messi, mais il peut faire ce qu’il veut avec le ballon à ses pieds.”



“Il n’aimait pas s’entraîner dur. Pendant que nous travaillions, il attendait que nous finissions de nous entraîner tout en restant là. Mais le dimanche, il était toujours l’homme du match, c’était incroyable.”



Quand on lui a demandé qui était le joueur le plus acharné avec lequel il a joué, il a répondu “Frank Lampard”



Mikel et Hazard ont tous deux joué à Stamford Bridge pendant plusieurs années avant de quitter le club. Le Nigérian joue maintenant pour le club turc Trabzonspor, alors que l’international belge joue pour le Real Madrid en Espagne.





