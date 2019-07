Miley Cyrus soutient Lil Nas X après son coming out

Le jeune rappeur Lil Nas X a attendu le dernier jour du mois des Fiertés, pour faire son coming out et a trouvé un soutien de taille dans sa démarche : celui de Miley Cyrus.



L’interprète de Wrecking Ball est déjà à la tête d’une fondation, Happy Hippie Foundation, qui vient en aide aux jeunes LGBT, et a tenu à féliciter celui qu’elle considère comme son « petit frère ».