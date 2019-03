Militants d’Idy 2019 libérés - Déthié Fall: « Après sa confiscation du pouvoir, Macky Sall n'est plus le président de la République du Sénégal»

Déthié Fall du parti Rewmi considère la libération des militants d’Idy 2019 comme un désaveu du président Macky Sall. Ainsi, il estime le Président Sall avait manifestement un projet de retenir l’opposition dans les tribunaux. Une façon, d’après lui, de divertir, de désorienter et de confisquer l’expression populaire des Sénégalais.



Déthié Fall précise que Macky Sall n’est plus considéré par l’opposition comme étant le Chef suprême de la nation sénégalaise. Et, il refuse d’admettre que des jeunes, des dames de la coalition « Idy-2019 », les leaders de l’opposition au niveau des tribunaux, soient retenus.



Le rewmiste estime que le peuple a choisi le changement, tout en refusant la confiscation de leur volonté populaire. « Nous sommes heureux de constater que certains juges, refusant de suivre sa logique, sont conscients de cette situation. Notre seule et unique volonté est d’aller vers son départ. Et, il n’est plus le Président de la République du Sénégal après sa confiscation du pouvoir ».













Leral

