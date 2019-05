Milk shake léger à l’ananas et fromage blanc

Pour une coupe

– 100 gr de fromage blanc à 0% ou 20 %

– 3 belles tranches d’ananas frais

– 1 boule de glace à la vanille

– Sucre light



Préparation:

Dans le blender, mettre le fromage blanc, la glace à la vanille et l’ananas coupé en morceaux. Mixez jusqu’à obtenir une belle mousse.



Rajoutez le sucre selon votre convenance. Versez dans une coupe. Concassez un macaron ou autre biscuit et mettre au frais. Dégustez et appréciez…













cuisinezavecdjouza.fr