Mimi Touré : "Il est regrettable que Karim Wade ne sache pas étouffer sa rancœur"

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018

Le fait que le Sénégal ait été vilipendé devant les partenaires et investisseurs n'a pas été au goût de l'ex-Premier ministre. Aminata Touré pense que "Karim Wade doit se résoudre à ajuster son égo à celui de repris de justice qu'il est, sans influence aucune sur nos partenaires au développement et les investisseurs".



"Les Sénégalais attendent beaucoup de la table ronde des investisseurs pour la seconde phase du Plan Sénégal Emergent. Les investissements à venir permettront de consolider et d'élargir les progrès réalisés en sept ans. Il est regrettable que le sieur Karim Wade ne sache pas étouffer sa rancœur lorsqu'il s'agit des intérêts patriotiques de notre pays sont en jeu", regrette-t-elle.



Mimi Touré d'ajouter, "les infrastructures et les programmes de développement concernent tous les Sénégalais, toutes obédiences politiques confondues. En espérant que le grand succès attendu de la table ronde du Pse 2, le lui fera comprendre clairement".



Seneweb

