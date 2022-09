Mimi Touré: « Je serais aujourd’hui présidente de l’Assemblée nationale, si j’étais favorable au troisième mandat»

Aminata Touré persiste et signe qu’il existait un accord entre le président Macky Sall et elle pour la Présidence de l’Assemblée. «On en avait discuté et nous avions convenu que le poste me reviendrait. Nous avions un accord. C’est la vérité, et je tenais à le dire.»



C’est le lundi, jour d’installation de l’Assemblée, (12 septembre) à 9h, que le Président m’a appelé pour me dire qu’il a changé d’avis et qu’il avait porté son choix sur un autre , a-t-elle révélé.»



A l’en croire, «si j’étais favorable au troisième mandat, je serais aujourd’hui présidente de l’Assemblée Nationale».