Mimi Touré dézingue Abdoul Mbaye: « Il ne pardonnera jamais au Président Sall de l’avoir remplacé »

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019

Ancien Premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye a prédit un avenir sombre pour le Sénégal pour une durée de trois à quatre ans. Mais cette affirmation du leader de l’Alliance pour la citoyenneté et du travail (Act), s’est heurtée à une réponse salée de la part de Aminata Touré, présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE).



« Abdou Mbaye ne peut pas avoir de positions objectives, car ses capacités intellectuelles, par ailleurs indéniables, sont altérés par une rancœur tenace. Il ne pardonne au Président Sall de l’avoir remplacé. Je crois qu’il ne le lui pardonnera jamais. Il ne reconnaît aucun progrès sous le régime du Président Macky Sall, aucun ! Même ceux qui étaient initiés pendant qu’il était lui-même Premier ministre », rapporte "L’As".

