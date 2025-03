« Mimi Touré, l’ombre d’une ambition déchue », Par Dieguy Diop Fall, Responsable politique

Mimi Touré, ancienne prétendante au perchoir de l’Assemblée nationale, semble s’être enfermée dans une spirale de rancœur et de contradictions, dirigée avec acharnement contre le Président Macky Sall et son entourage.



Autrefois figure emblématique du régime, elle incarne aujourd’hui une posture ambivalente, oscillant entre compromission et attaques virulentes. Pour s’attirer les faveurs de ses nouveaux alliés, elle n’hésite pas à multiplier les invectives, notamment à l’encontre de Mansour Faye, son ancien camarade de parti et de gouvernement. Hier proches, aujourd’hui adversaires, ses dénonciations résonnent comme un écho amer d’un passé qu’elle renie à mesure que son positionnement politique vacille.



Les femmes de mon pays, qui ont toujours été en première ligne des luttes démocratiques, méritent mieux. Les jeunes filles qui rêvent d’un avenir politique devraient pouvoir s’inspirer de figures féminines intègres et engagées, et non de modèles aux trajectoires marquées par l’opportunisme et la versatilité.



Mais au fond, quel est aujourd’hui le véritable rôle de Mimi Touré dans le jeu politique actuel ? Contribue-t-elle réellement à la consolidation du pouvoir du Président Bassirou Diomaye Faye, ou s’est-elle enfermée dans une quête personnelle, dépourvue de vision et de cohérence ? Autrefois perçue comme un « bouclier du projet », sa trajectoire s’apparente désormais à une lente descente aux enfers, bien loin des espoirs qu’elle avait un jour suscités.



Mansour Faye semble cristalliser une partie de cette amertume. Est-ce son patronyme qui lui vaut un tel acharnement de la part de Mimi ? Certains murmurent qu’elle nourrit une aversion particulière pour tout ce qui se rattache de près ou de loin au nom « Faye ». Une rancune qui ressemble à celle d’une conquête déçue, ou d’une alliée trahie.



Enfin, une question demeure :

• Où sont les femmes du Pastef, celles qui ont porté le projet avant l’arrivée de Mimi Touré ?

• Où sont celles qui ont cru en une solution nouvelle, que Mimi tente aujourd’hui d’incarner à leur place ?

• Quel héritage laisse-t-elle réellement aux futures générations de femmes leaders, en quête d’éthique et de valeurs ?



L’histoire jugera.



Dieguy Diop Fall, Responsable politique