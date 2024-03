Mines : Le groupe marocain Managem augmentera son capital de près de 3 000 millions de dirhams.

Cette opération se déroulera du 14 au 2 avril 2024 inclus. Elle se fera par voie d’une émission d’un nombre maximum de 1 873 368 actions à un prix de souscription par action de 1 600 dirhams (MAD), soit 100 MAD à titre de nominal et 1 500 MAD à titre de prime d’émission. « L’apport total de l’augmentation de capital sera d’un montant total maximum de 2 997 388 800 MAD, dont 187 336 800 MAD à titre de nominal et 2 810 052 000 MAD à titre de prime d’émission », précise la direction du groupe.



La société Managem a été créée depuis 1930 au Maroc. Elle est cotée à la Bourse de Casablanca depuis l’année 2000. A fin décembre 2022, sa capitalisation boursière était de 25,45 milliards de MAD.



Au 31 décembre 2022 le résultat net consolidé du groupe Managem se situe à 1 752 MMAD contre 926 MMAD au 31 décembre 2021, soit une forte hausse de 89,20%. Quant au chiffre d’affaires consolidé, il a enregistré une progression de 30% à 9 645 MMAD contre 7 423 MMAD en 2021. Pour sa part, le résultat des activités opérationnelles connait un accroissement de 56,37% à 1 970 MMAD contre 1 260 MMAD en 2021.



Source : La direction du groupe marocain Managem, présent au Maroc et dans certains pays africains (Gabon, RDC, Burkina Faso, Mali, Soudan, Guinée, Sénégal et Ethiopie) et spécialisée dans le secteur des mines et de l’hydrométallurgie, a annoncé le 4 mars 2024 qu’elle augmentera le capital de cette entreprise par apport en numéraire et/ou par compensation des créances liquides et exigibles d’un montant de 2 997 millions de dirhams (MMAD).Source : https://www.lejecos.com/Mines-Le-groupe-marocain-M...

