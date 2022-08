Mineurs victimes d’abus sexuels : Deux associations portent la sensibilisation Pour permettre aux mineurs en milieu carcéral et ceux victimes d’abus sexuels, de réussir leur réinsertion sociale, l’association Sourire d’un Enfant, basée à Thiés, et l’Association pour la promotion de la santé mentale basée à Mbour, ont posé le débat sur cette question très présente qui mérite une prise en charge multiforme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Août 2022 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

Une journée de sensibilisation ayant regroupé plusieurs familles d’acteurs évoluant dans la chaîne de prise en charge de ces pathologies s’est tenue ce mardi à Mbour. Le phénomène des enfants mineurs en séjour carcéral et ceux victimes d’abus sexuels est très présent.



La prise en charge de ces pathologies est certes médicale d’abord, mais elle est surtout psychologique, psychosociologique et sociale. C’est pourquoi, deux associations, l’une évoluant dans la protection de l’enfance, Sourire d’un Enfant et l’autre dans la promotion de la santé mentale, Association sénégalaise pour la promotion de la santé mentale (Aspm) ont créé une synergie pour une réponse multiforme à ces pathologies résultant d’expériences douloureuses.



Dans cette optique, une journée de sensibilisation a été conjointement organisée à Mbour. Plusieurs types d’acteurs dans la chaîne d’intervention sur cette problématique ont pris part à cette session (psychologues, assistants sociaux, sociologues, personnel soignant) ont une journée durant, échangé leurs expériences et dégagé des stratégies concertées pour une prise en charge holistique.



« Nous sommes là pour nous mouvoir dans le programme défini par les autorités, pour aider les autorités et apporter en même temps notre contribution à ce qui se fait dans ce pays. Ce problème est réel. Les cas que nous recensons viennent des familles et le problème mérite une réponse multiforme » a souligné Ndiawar Mbaye, vice – président de l’ASPM

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook