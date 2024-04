Ministère de l'Economie / Mamadou Moustapha Bâ à son successeur: "J'ai la profonde conviction que sous votre impulsion, notre pays fera de nouvelles conquêtes pour..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération accueille son nouveau dirigeant. Après seulement 22 jours depuis sa prise de fonction, Mamadou Moustapha Bâ, dont les résultats sont incontestables, a passé le flambeau à Dr. Abdourahmane Sarr. La passation de service s’est déroulée dans une atmosphère détendue et un respect mutuel, et de la continuité des efforts pour assurer la stabilité économique et le développement du pays.