Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération : Doudou Ka passe le témoin à Mamadou Moustapha Ba

Selon M. Ka, il s’agit en réalité de retrouvailles d'une famille autrefois dispersée, et qui se réunit à nouveau. Et, c’est un choix politique pertinent car, dans le grand livre de la prospérité, on pourrait dire que l'économie est la plume qui esquisse les scénarios de croissance, tandis que les finances en sont l'encre qui traduit ces perspectives en actions tangibles.



«En d'autres termes, si l'économie dessine le paysage de la croissance, ce sont plutôt les finances qui en tracent le chemin pour atteindre les objectifs prometteurs », a expliqué le désormais ex ministre de l’Economie.



Selon Doudou Ka, la nécessité de réunifier ces deux Départements est une démarche qui vise à instaurer davantage de cohérence et d'efficacité.



«Le choix porté sur votre personne est amplement mérité pour qui connaît votre parcours exceptionnel, votre humilité, votre disponibilité et surtout votre compétence et votre grande maîtrise des dossiers », a indiqué Doudou Ka.



Il a rendu hommage à Macky Sall, un «homme d'État exceptionnel » qui lui a honoré en l'associant au plus haut niveau tout au long de son magistère.

Adou FAYE





Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka a passé le témoin ce 12 mars 2024 à Mamadou Moustapha Ba. Ce dernier se voit ainsi le stratégique ministère de l'Economie, des Finances et du Plan qui avait été scindé en deux depuis 2019.

