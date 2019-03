Ministère de l'Intérieur : les machines de confection des cartes d’identité biométrique en panne Ceux qui ne disposent pas encore de leurs cartes d'identité Cedeao devront prendre leur mal en patience. Et pour cause, les machines qui doivent confectionner ces pièces, sont à l'arrêt depuis lundi dernier, renseigne "Source A". Le journal souligne que le directeur de la Daf, le commissaire Ibrahima Diallo est actuellement en vacances.

Rappelons que 50 milliards de nos francs ont été investis pour la confection de cartes d’identité biométriques.



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos