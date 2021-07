Ministère de l’agriculture: Les 6 membres du SYNTTAS suspendent leur grève de faim

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021 à 18:39

Suite aux négociations, entretenues avec le Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Pr Moussa Balde, les 6 membres du SYNTTAS qui avaient entamé la grève de faim viennent de suspendre leur grève, ce mardi 20 juillet 2021 à 15h.



Pr Moussa Balde recevra d'ailleurs, ces syndicalistes vendredi prochain. Et, il a en même temps, instruit son SG de continuer les travaux du comité de dialogue social le lundi 26 juillet 2021 à la Sphère de Diamniadio.



