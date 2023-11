Ministère de la Justice : Le budget 2024 en hausse de 20,3%

Mamadou Moustapha Ba soutient qu’il y a une augmentation substantielle de 15.581.763.689 de CFA, soit une hausse relative de 20,3 %. Selon lui, cette progression remarquable est mise en évidence par rapport au budget initial de 26 milliards de FCFA en 2012. Il a, en outre, noté que ce montant équivaut pratiquement au Programme de modernisation des infrastructures de la Justice pour 250 milliards sur 10 ans, soit 25 milliards par an.



Ainsi, il a soutenu que cette augmentation témoigne de la priorité accordée au département de la Justice, en conformité avec l’Axe 3 du Pse: Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité. Selon ses explications, l’augmentation substantielle du budget 2024 du Ministère de la Justice est justifiée par sept facteurs.



Ainsi, a-t-il noté la prise en charge : - des dépenses d'élection pour 700 millions de FCFA ; - l'augmentation de l'alimentation des détenus pour environ 964 millions de FCFA ; - la prise en charge de l'École nationale d'Administration pénitentiaire pour environ 500 millions de FCFA ; - l'équipement et la réhabilitation des juridictions pour un (1) milliard de FCFA ; - la construction, la réhabilitation et l'équipement de structures d'Éducation surveillée pour 500 millions de FCFA ; - l'augmentation de l'alimentation des mineurs en situation difficile pour environ 400 millions de FCFA ; 433 - ainsi que le fonctionnement de 24 nouvelles Aemo et la création d'un nouveau Centre de premier accueil pour 218 millions de FCFA.



Appréciant les réalisations globales de la gestion 2023, le Ministre Aïssata Tall Sall a relevé que la Justice a été marquée par des actions essentielles, notamment, la consolidation de la modernisation du système judiciaire, l’amélioration sensible des conditions de vie des détenus, de protection et de prise en charge des enfants victimes, en danger ou en conflit avec la loi, ainsi que les activités de renforcement de la bonne gouvernance et de promotion des droits humains.



Adou Faye









Source : Le projet de budget du Ministère de la Justice, pour l’exercice 2024, est arrêté à la somme de 92. 161. 262. 422 de FCFA en crédits de paiement et 93. 421. 262. 422 de FCFA en autorisations d’engagement. Selon le ministre des Finances et du Budget, il y a eu une hausse par rapport à l’exercice 2023.Source : https://www.lejecos.com/Ministere-de-la-Justice-Le...

