Ministère des Finances et du Budget : Lancement du projet de dématérialisation des dossiers de pension

Jeudi 4 Mai 2023

«Sous ce rapport, nous avons déjà eu l’opportunité d’autoriser la mise en production, en mai 2021, de l’application informatique de traitement des dossiers de pensions, dénommée Syspension.



Cet outil combiné à la procédure de liquidation sans délai de la pension de retraite mise en place par la Direction des Pensions, a permis d’assurer la traçabilité et l’intégrité des données tout en réduisant les délais de traitement des dossiers de pensions », a expliqué M. Diouf qui lisait le discours de Maguette Niang, directeur général du budget.



En plus de ces avancées significatives, a-t-il ajouté, nos services ont développé l’application e-pension qui comporte deux volets. Le premier est celui de la dématérialisation du dépôt des dossiers, et le second porte sur la dématérialisation des bulletins de paie au niveau des postes comptables.



«S’agissant du premier volet, objet de notre présente rencontre, il est question, dans une première phase, de permettre le dépôt des dossiers de pension, de toute nature, auprès des Contrôles régionaux des finances (Crf) qui procéderont ensuite à leur transmission en ligne à la Direction des pensions, pour traitement. Ce nouveau processus de dépôt des dossiers au niveau du Crf territorialement compétent évite aux pensionnés et à leurs ayants-cause des déplacements longs et coûteux », a confié Abdou Diouf. Il a fait savoir que le suivi du niveau de traitement des dossiers se fera, bien entendu, via l’application e-pension.



M. Diouf de rappeler que ces dépôts ont déjà démarré depuis le 05 janvier 2023. A l’heure actuelle, sur les treize (13) Crf, dix ont commencé à enregistrer des demandes relatives aux pensions.



«Le deuxième volet, dont la phase pilote a démarré, avec succès, ce mois-ci au niveau de la perception Guédiawaye, a pour objet de mettre un terme à l’édition physique et à l’acheminement de bulletins au niveau des postes comptables par l’Association nationale des retraités civils et militaires du Fnr », a souligné le coordonnateur de la direction générale du budget.



Source : Le ministère des Finances et du Budget lance ce 4 mai 2023, le projet de dématérialisation du dépôt des dossiers de pension à travers l'application e-pension. Dans son discours, Abdou Diouf, coordonnateur de la Direction générale du budget, a indiqué que ce projet s'inscrit dans la dynamique engagée par cette direction pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers en automatisant les procédures de traitement des dossiers afin d'en garantir la simplification et la célérité.

