Ministère des Transports aériens : Le budget 2024 s’élève à plus de 17 milliards de FCFA

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Novembre 2023 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Antoine Mbengue a indiqué que ledit projet de budget s’inscrit dans la poursuite des réformes entreprises par le Gouvernement, en vue de mettre le Sénégal sur un sentier de croissance forte et durable tout en bâtissant une économie résiliente aux chocs exogènes, notamment les effets de la pandémie de la Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne. Il dira, à cet effet, que conformément à la vision stratégique de son Excellence Monsieur le Président de la République, déclinée et planifiée à travers le « Plan de relance du Hub aérien régional du Pse », le secteur aérien avait connu des réformes importantes en 2021 et 2022 qui ont été consacrées par la mise en œuvre d’une « Stratégie hub aérien 2021-2025 », aux fins de faire du Sénégal le premier hub aérien et logistique de la sous-région.



Il a précisé, à ce propos, que la mise en œuvre de cette stratégie, articulée autour du pôle stratégique de l’aviation civile du Sénégal, à savoir la Société Aibd.SA, la compagnie nationale Air Sénégal et l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), a permis d’enregistrer d’importants résultats dans le cadre des programmes susmentionnés.



A ce titre, Antoine Mbengue a informé du passage privilégié de la majeure partie des grandes compagnies aériennes dans notre pays avec, notamment, trente (30) compagnies aériennes régulières, trois (03) compagnies charters et trois (03) compagnies cargo. En outre, dans le cadre du développement de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) comme aéroport de référence, il est revenu sur les efforts consentis sur le plan financier et infrastructurel.

Adou FAYE





Source : Le projet de budget 2024 du Ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires est arrêté à 17 154 517 877 FCFA en autorisations d’engagement (Ae) et en crédits de paiement (Cp). Il a été adopté hier, par les députés réunis en session plénière.Source : https://www.lejecos.com/Ministere-des-Transports-a...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook