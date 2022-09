Ministre de l’Environnement: Alioune Ndoye prend service, ce mercredi

Le nouveau ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, prend service mercredi à 12 heures.



M. Ndoye, ex-ministre des Pêches et de l’économie maritime, a été nommé samedi dernier ministre de l’Environnement, du développement durable et de la Transition écologique, dans le nouveau Gouvernement du Premier ministre, Amadou Bâ.



Alioune Ndoye,, qui est aussi maire de la Commune de Dakar Plateau, remplace Abdou Karim Sall à ce poste.