Minusma: reportage sur le déploiement des casques bleus du contingent sénégalais à Ogossagou En route pour D’Ogossagou, plus de 150 hommes et femmes se préparent pour un long périple. La Minusma depuis deux ans a installé dans cette localité du Mali, un contingent pour maintenir la Paix entre Dongo et Peulh. Commandant du bataillon sénégalais, le Colonel Mathieu Diogoye Sène et ses hommes y sont en mission, ce reportage revient leur déploiement, mais aussi leur long chemin jalonné de routes cahoteuses, menaces comme les terrains minés, les drones et autres dangers où la moindre erreur peut-être fatale .

Selon le site des Jambaars Yi Officielle, ces forces de défense sont composées des forces armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l'administration pénitentiaire, du service national des douanes, du service des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols, et du service d'hygiène.



