Miracle dans un drame : une femme enceinte tuée par un chauffeur, sa fille attendue un mois plus tard, avance sa venue au monde…

En août 2020, Yesenia Aguilar, 23 ans, était à l'extérieur avec son mari James à Anaheim, en Californie ou ils faisaient de l'exercice ensemble quand un conducteur présumé ivre a heurté sur le trottoir et l'a tuée.

Pourtant la Dame Yesenia était enceinte à l'époque. Sa date d'accouchement n'était prévue qu’en fin septembre.



Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital afin que les médecins puissent pratiquer une césarienne d'urgence, dans l'espoir de sauver sa fille à naître.



Miraculeusement, Adalyn Rose a été livrée plus d'un mois plus tôt. Son père, James - maintenant veuf qui compte l'élever seul – a soutenu que la naissance a été une lumière brillante dans l'obscurité lourde qu’il vit.



«Quand je la vois, quand je la tiens, quand je la mets sur ma poitrine, tout disparaît», a-t-il dit à CBS.



Le chauffeur qui a causé l'accident ayant tué Yesenia a été accusé de meurtre au deuxième degré.





