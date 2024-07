Mise à jour du Règlement intérieur de l’Assemblée national : Benno prend son temps, Yewwi avertit… Depuis quelques jours, la tension semble avoir baissé après que les trois groupes parlementaires ont décidé de mettre à jour le Règlement intérieur de l’Assemblée. Mais l’opposition majoritaire semble prendre son temps et pousser le Premier ministre Ousmane Sonko à bout. Le groupe Yewwi a d’ailleurs avertit contre cette lenteur.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2024 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Les groupes parlementaires semblent avoir pris de la hauteur en acceptant de se pencher sur la mise à jour du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ça, c’est certain et on en parle depuis quelques jours après des médiations de personnalités de la société civile notamment. Mais aussi parce que le Pds, par exemple, a décidé de soutenir la proposition de loi de Nafissatou Diallo et Cie pour cette mise à jour. En revanche, les intrigues se trouvent sur le timing.



Benno semble jouer la montre pour «pousser Sonko à la faute», celle de faire sa Déclaration de politique générale hors de l’Assemblée nationale le 15 juillet ou après, comme il l’a promis.



«L’assemblée a toujours été dans la dynamique de réadapter le Règlement intérieur et nous y travaillons d’ailleurs. Mais elle n’est pas régie par le Premier ministre. Nous n’avons aucun ordre ni injonction à recevoir du Premier ministre. Il peut faire face à un jury populaire acquis à sa cause en tant que Président du Pastef. C’est son droit le plus absolu. La procédure pour la réadaptation du règlement intérieur suivra le cours normal des choses comme toute proposition de loi et dans les règles de l’art. Aucun délai n’est fixé au Premier ministre pour sa Dpg. Pourquoi tout cet empressement jusqu’à vouloir imposer au législateur une date ? La procédure ne sera ni bâclée ni bousculée», a dit la vice-présidente du groupe Bby, Adji Mergane Kanouté.



Les députés de Yewwi avertissent



Chez les élus de Pastef aussi ou Yewwi aussi, on ne reste pas optimiste mais prudent. Invité de l’émission de Point de vue sur la Rts, dimanche, Abass Fall a confirmé les tractations entre les groupes, mais a prévenu que Abdou Mbow et Cie jouent la montre et que si le Règlement intérieur n’est pas modifié, Sonko tiendra sa promesse de faire sa Dpg hors de l’hémicycle.



Rfm a annoncé ce mardi qu’une procédure d’urgence serait imminente pour procéder à la restauration des dispositions permettant au Pm de faire sa Dpg dans les meilleurs délais, les 90 jours étant dépassés.



Avec Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook