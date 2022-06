Mise en oeuvre de l'EPU / Plaidoyer pour un comité sénégalais fort : Les médias pour porter le combat A l'issue de l'atelier de renforcement de capacités sur le rôle des médias dans le suivi et la mise en œuvre de l'Examen Périodique Universel (EPU) qui s'est déroulé du vendredi 24 au samedi 25 juin 2022, il est attendu de ces derniers, une vulgarisation de toutes les activités qui touchent les droits humains.

De l'avis unanime des acteurs, le rôle des médias est primordial et les attentes sont très fortes. Dans ce secteur, Abdou Aziz Mandiang, qui est dans le comité de plaidoyer de la santé, campe le débat.



" Nous voulons un comité sénégalais très fort. Il reste une réelle volonté de l'Etat pour arriver à ce stade, d'autant que le Sénégal a été rétrogradé au niveau B. Alors que le niveau A nous sied mieux ", souligne-t-il.



A l'en croire, " la réforme est en cours, mais la presse doit aider la société civile à avoir un comité sénégalais très fort. Pour ce faire, il faut que l'Etat mette à la tête de ce comité un homme neutre, qui pourra décider en toute autonomie et objectivité ".

