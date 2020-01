Mise en oeuvre de la Fonction publique locale: Le ministre Oumar Guèye sera à Matam demain, mardi Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires va entamer à partir de demain 21 janvier, une tournée nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la Fonction publique locale (FPL). Matam va accueillir en premier M. Omar Guèye.

Monsieur Oumar Guèye, Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, partagera avec les Exécutifs territoriaux, personnels des collectivités territoriales et autres acteurs de la région de Matam, les contours et contenus de la réforme portant mise en œuvre de la Fonction publique locale (FPL).



