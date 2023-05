Mise en œuvre du programme « Xeyu Ndaw ni » : Plus de 45 milliards de financement mobilisés par la Der en 2021 et 2022

L’information est donnée par le Bureau d’information gouvernementale (Big) dans un document faisant le point sur la mise en œuvre du programme « Xeyu Ndawni ». Selon le Big, 141 700 bénéficiaires ont eu accès à ces financements. «En termes d’emplois, le nano crédit a créé ou consolidé 130 565 initiatives d’auto-emploi à la fin du mois de décembre 2022. Au total, 11 135 initiatives entrepreneuriales ont été financées à travers l’appui aux secteurs et métiers. 33 405 emplois ont été générés ou consolidés », lit-on dans le document.



Au plan territorial, ajoute la même source, tous les départements ont bénéficié de financements de la Der/FJ dans le cadre du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes, dénommé « Xeyu Ndaw ÑI ». Pour asseoir sa politique de proximité, précise-t-on, la Der/FJ a procédé au déploiement de 164 représentants dans les 14 régions et à l’échelle départementale dont 46 d’entre eux sont au niveau des Pôles Emploi et Entrepreneuriat pour les Jeunes et des Femmes.

